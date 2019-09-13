«Зенит» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 13 сентября 2019 года

В рамках 9-го тура чемпионата России по футболу 13 сентября пройдет встреча «Зенита» и тульского «Арсенала». Команды сыграют на арене «Санкт-Петербург». Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Зенит» — «Арсенал» Тула.

«Зенит»

Питерский клуб начал август с домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1), уйдя от поражения на последних минутах.

Затем на выезде питерский клуб обыграл «Динамо» (2:0), а вернувшись домой сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) играя почти всю встречу в большинстве.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Матч запомнился скандальным судейством и дисквалификацией Сергея Семака из-за комментариев в адрес арбитров.

В последних матчах «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Уфе» (0:1) и с минимальным счетом победили «Спартак» в Москве благодаря голу Юрия Жиркова.

Во время международной паузы «Зенит» провел товарищеский матч с «ФК Сочи», победив со счетом 2:1.

С 17 очками «Зенит» идет на 2-м месте, уступая «Краснодару» и обгоняя «Ростов» только по дополнительным показателям. Разница мячей 10-3, 4 гола забил Артем Дзюба. Матч из-за травм пропустят Себастьян Дриусси и Малком.

«Арсенал» Тула

Август для туляков начался гостевым разгромом в ответном матче Лиги Европы с «Нефтчи» (0:3), который после поражения в первом матче 0:1 поставил точку в еврокубковой кампании клуба.

Затем «Арсенал» одержал две победы со счетом 1:0, обыграв «Тамбов» на выезде и «Уфу» дома. Оба мяча были забиты в первом тайме.

Выезд в гости к «Рубин» завершился поражением 0:1, после чего «Арсенал» вернулся в Тулу и на своем поле победил «Оренбург» (2:1). Поведя в первом тайме, туляки пропустили после перерыва, но вновь вышли вперед.

В последнем матче «Арсенал» на своем поле уступил ЦСКА (1:2). Забив быстрый гол, туляки пропустили до перерыва, а в концовке встречи позволили армейцам забить второй мяч.

После 8 туров РПЛ «Арсенал» с 13 очками на 7-м месте. Разница мячей 11-10, лучший бомбардир с 3 голами — Евгений Луценко. Из-за травмы не сыграет хавбек Георги Костадинов.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне «Арсенал» уступил в Петербурге со счетом 0:1, но победил дома 4:2. Сезоном ранее команды сыграли в Туле 3:3, а в Петербурге «Арсенал» победил 1:0. В последних 5 матчах в Петербурге «Арсенал» три раза проиграл и дважды победил.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» — 1.40, победа «Арсенала» — 8.25, ничья в основное время — 4.70.

Несмотря на то, что питерцы являются явными фаворитами, «Арсенал»готов давать бой фаворитам, так что победа «Зенита» не будет простой.

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