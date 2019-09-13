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    Помешает ли «Арсенал» команде Семака выйти в лидеры?

    «Зенит» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 13 сентября 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Зенит
    Прогноз на «Зенит» — «Арсенал» Тула
    Сергей Семак
    В рамках 9-го тура чемпионата России по футболу 13 сентября пройдет встреча «Зенита» и тульского «Арсенала». Команды сыграют на арене «Санкт-Петербург». Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Зенит» — «Арсенал» Тула.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Сентября 2019 года
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    «Зенит»

    Питерский клуб начал август с домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1), уйдя от поражения на последних минутах.

    Затем на выезде питерский клуб обыграл «Динамо» (2:0), а вернувшись домой сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) играя почти всю встречу в большинстве.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Матч запомнился скандальным судейством и дисквалификацией Сергея Семака из-за комментариев в адрес арбитров.

    В последних матчах «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Уфе» (0:1) и с минимальным счетом победили «Спартак» в Москве благодаря голу Юрия Жиркова.

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  • 02/09/2019

    • Во время международной паузы «Зенит» провел товарищеский матч с «ФК Сочи», победив со счетом 2:1.

    С 17 очками «Зенит» идет на 2-м месте, уступая «Краснодару» и обгоняя «Ростов» только по дополнительным показателям. Разница мячей 10-3, 4 гола забил Артем Дзюба. Матч из-за травм пропустят Себастьян Дриусси и Малком.

    «Арсенал» Тула

    Август для туляков начался гостевым разгромом в ответном матче Лиги Европы с «Нефтчи» (0:3), который после поражения в первом матче 0:1 поставил точку в еврокубковой кампании клуба.

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    Затем «Арсенал» одержал две победы со счетом 1:0, обыграв «Тамбов» на выезде и «Уфу» дома. Оба мяча были забиты в первом тайме.

    Выезд в гости к «Рубин» завершился поражением 0:1, после чего «Арсенал» вернулся в Тулу и на своем поле победил «Оренбург» (2:1). Поведя в первом тайме, туляки пропустили после перерыва, но вновь вышли вперед.

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  • 02/09/2019

    • В последнем матче «Арсенал» на своем поле уступил ЦСКА (1:2). Забив быстрый гол, туляки пропустили до перерыва, а в концовке встречи позволили армейцам забить второй мяч.

    После 8 туров РПЛ «Арсенал» с 13 очками на 7-м месте. Разница мячей 11-10, лучший бомбардир с 3 голами — Евгений Луценко. Из-за травмы не сыграет хавбек Георги Костадинов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Арсенал» уступил в Петербурге со счетом 0:1, но победил дома 4:2. Сезоном ранее команды сыграли в Туле 3:3, а в Петербурге «Арсенал» победил 1:0. В последних 5 матчах в Петербурге «Арсенал» три раза проиграл и дважды победил.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» — 1.40, победа «Арсенала» — 8.25, ничья в основное время — 4.70.

    Несмотря на то, что питерцы являются явными фаворитами, «Арсенал»готов давать бой фаворитам, так что победа «Зенита» не будет простой.

    Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 2.20. 0

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    «Зенит» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 13 сентября 2019 года. Прогноз на «Зенит» — «Арсенал» Тула. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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