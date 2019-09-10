«Спартак» сыграет на Florida Cup в 2020 году

На официальном сайте появилась новость о том, что клуб заявлен на турнир. Это случится в 2020 году.

Известно, что в качестве соперников «красно-белых» выступят три бразильских коллектива. Это «Атлетико Насьональ», «Коринтианс» и «Палмейрас».

Соревнование состоится в период с 13 по 20 января в городе Орландо. Местом проведения станет арена Exploria, вмещающая в себя 25 тысяч человек.

«Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского "Спартака", который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок. Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть "Спартак" в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у "Спартака" появится много новых поклонников в США», — высказался по этому поводу генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. 0