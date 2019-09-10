Мартинес заявил о важности занять первое место в группе

Главный тренер сборной Бельгииподвел итоги матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (4:0).

«Мы знали, что победить сегодня будет суперважно. Теперь мы фактически вышли из группы, учитывая, что следующий матч будет с Сан-Марино. Сейчас важно финишировать в группе на первом месте. Сегодня мы сыграли очень хорошо, с первых минут показывали мастерство и проявляли усердие.

Все голы были красивыми. Мы создавали хорошие моменты, оба центральных защитника забили. Было много положительного, Бенито и Яри дебютировали. Яри лишь 18, но ощущение, что он играет в сборной уже давно.

У нас сложилась по-настоящему зрелая команда. У нее есть огромное желание упорно работать и достигать коллективного успеха. Мы сохранили такой подход с чемпионата мира», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА. 0