Венгер: Салах похож на Месси

По мнению французского специалиста, который ранее возглавлял лондонский, форвардпохож на. Об этом француз заявил в интервью beIN Sports.

«Салах похож на Месси. Но ему всё ещё необходимо нащупать последовательность аргентинца. Считаю, Мохамед умеет завершать атаки не хуже Месси. При этом Салах немного эгоистичен перед воротами. Думаю, он сможет сравниться с Лео, если изменит этот момент. Думаю, это обязательно произойдёт с возрастом. Следует понимать, когда нужно отдать мяч и дать завершить атаку другому игроку. Мне очень нравится Салах, у него огромный потенциал», — сказал Венгер в своем интервью.

В нынешнем сезоне АПЛ Мохаммед Салах провел 3 поединка. За этот период он отметился тремя результативными ударами и двумя ассистами. 0