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    Венгер: Салах похож на Месси

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    По мнению французского специалиста Арсена Венгера, который ранее возглавлял лондонский «Арсенал», форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах похож на Лионеля Месси. Об этом француз заявил в интервью beIN Sports.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    «Салах похож на Месси. Но ему всё ещё необходимо нащупать последовательность аргентинца. Считаю, Мохамед умеет завершать атаки не хуже Месси. При этом Салах немного эгоистичен перед воротами. Думаю, он сможет сравниться с Лео, если изменит этот момент. Думаю, это обязательно произойдёт с возрастом. Следует понимать, когда нужно отдать мяч и дать завершить атаку другому игроку. Мне очень нравится Салах, у него огромный потенциал», — сказал Венгер в своем интервью.

    В нынешнем сезоне АПЛ Мохаммед Салах провел 3 поединка. За этот период он отметился тремя результативными ударами и двумя ассистами. 0

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