Рахим Стерлинг высказался о ситуации с расизмом

Вингери сборнойраскритиковал людей, которые являются сторонниками расизма. Слова футболиста приводит служба новостей Sky Sports.

«Легко сказать, что будет дальше, но за экраном компьютера очень много людей. Я говорю о тех, кто чувствует, что им всё может сойти с рук.

Сейчас 2019 год, а мы продолжаем об этом говорить. Не могу сказать, что у меня есть ответ, как всё решить, но как общество, мы должны это искоренить.

Люди, которые занимаются такими вещами, должны проснуться и понять, что сейчас новая эра, и дискриминация — это то, с чем никто не должен сталкиваться.

Наше общество должно вырасти. Мы люди и у нас есть чувства», — заявил Рахим Стерглинг. 0