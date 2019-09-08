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    Рахим Стерлинг высказался о ситуации с расизмом

    Между тем Скандалы
    Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг раскритиковал людей, которые являются сторонниками расизма. Слова футболиста приводит служба новостей Sky Sports.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    «Легко сказать, что будет дальше, но за экраном компьютера очень много людей. Я говорю о тех, кто чувствует, что им всё может сойти с рук.

    Сейчас 2019 год, а мы продолжаем об этом говорить. Не могу сказать, что у меня есть ответ, как всё решить, но как общество, мы должны это искоренить.

    Люди, которые занимаются такими вещами, должны проснуться и понять, что сейчас новая эра, и дискриминация — это то, с чем никто не должен сталкиваться.

    Наше общество должно вырасти. Мы люди и у нас есть чувства», — заявил Рахим Стерглинг. 0

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