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    Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020

    Евро-2020 Сборная Португалии Португалия Сборная Сербии
    Сборная Сербии потерпела домашнее поражение от команды Португалии (2:4) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В.

    Сборная Португалии
    Сборная Португалии

    Счет в матче на 42-й минуте открыли португальцы — отличился Вилльям Карвалью. На 58-й минуте Гонсалу Гуэдеш удвоил преимущество гостей.

    Сербы отквитали один мяч на 68-й минуте, благодаря голу Николы Миленковича, но на 80-й минуте Криштиану Роналду восстановил отрыв своей команды.

    На 85-й минуте Александр Митрович вновь сократил отставание до минимума, но минуту спустя Бернарду Силва установил окончательный счет.

    Португальцы одержали первую победу в отборочном цикле и, набрав пять очков после трех матчей, поднялись на вторую строчку. Сборная Украины сохраняет уверенное лидерство с 13 очками после 5 матчей.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир/ Группа B
    Сербия — Португалия — 2:4 (0:1)
    Голы: Виллиам Карвалью, 42 (0:1). Гонсалу Гедеш, 58 (0:2). Миленкович, 68 (1:2). Криштиану Роналду, 80 (1:3). Митрович, 85 (2:3). Бернарду Силва, 86 (2:4)Сербия: Дмитрович, Миленкович, Настасич, Максимович, Коларов, Лазович (Ляич, 59), Матич, Миливоевич (Йович, 87), Тадич, Костич (Катаи, 83), МитровичПортугалия: Руй Патрисиу, Семеду (Жоау Канселу, 65), Жозе Фонти, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Данилу Перейра, Виллиам Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 85), Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш (Жоау Феликс, 70), Криштиану РоналдуПредупреждения: Максимович, 10. Рубен Диаш, 40. Коларов, 65. Виллиам Карвалью, 89
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