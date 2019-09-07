Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020

Сборная Португалии
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Счет в матче на 42-й минуте открыли португальцы — отличился Вилльям Карвалью. На 58-й минуте Гонсалу Гуэдеш удвоил преимущество гостей.
Сербы отквитали один мяч на 68-й минуте, благодаря голу Николы Миленковича, но на 80-й минуте Криштиану Роналду восстановил отрыв своей команды.
На 85-й минуте Александр Митрович вновь сократил отставание до минимума, но минуту спустя Бернарду Силва установил окончательный счет.
Португальцы одержали первую победу в отборочном цикле и, набрав пять очков после трех матчей, поднялись на вторую строчку. Сборная Украины сохраняет уверенное лидерство с 13 очками после 5 матчей.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир/ Группа B
Сербия — Португалия — 2:4 (0:1)
Голы: Виллиам Карвалью, 42 (0:1). Гонсалу Гедеш, 58 (0:2). Миленкович, 68 (1:2). Криштиану Роналду, 80 (1:3). Митрович, 85 (2:3). Бернарду Силва, 86 (2:4)Сербия: Дмитрович, Миленкович, Настасич, Максимович, Коларов, Лазович (Ляич, 59), Матич, Миливоевич (Йович, 87), Тадич, Костич (Катаи, 83), МитровичПортугалия: Руй Патрисиу, Семеду (Жоау Канселу, 65), Жозе Фонти, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Данилу Перейра, Виллиам Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 85), Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш (Жоау Феликс, 70), Криштиану РоналдуПредупреждения: Максимович, 10. Рубен Диаш, 40. Коларов, 65. Виллиам Карвалью, 89