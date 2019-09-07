Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020

потерпела домашнее поражение от(2:4) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В.

Счет в матче на 42-й минуте открыли португальцы — отличился Вилльям Карвалью. На 58-й минуте Гонсалу Гуэдеш удвоил преимущество гостей.

Сербы отквитали один мяч на 68-й минуте, благодаря голу Николы Миленковича, но на 80-й минуте Криштиану Роналду восстановил отрыв своей команды.

На 85-й минуте Александр Митрович вновь сократил отставание до минимума, но минуту спустя Бернарду Силва установил окончательный счет.

Португальцы одержали первую победу в отборочном цикле и, набрав пять очков после трех матчей, поднялись на вторую строчку. Сборная Украины сохраняет уверенное лидерство с 13 очками после 5 матчей.