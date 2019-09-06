Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча Шотландия — Россия

Футбольный комментаторозвучил свои мысли по предстоящему матчу сборнойпротив сборной, сообщает Sports24 . Специалист считает, что российская команда имеет все шансы на достижение положительного результата.

«Думаю, сегодня сборная России проведет хороший матч с шотландцами. Потому что в нашей сборной уже много опытных футболистов. Рев шотландских трибун, их желание во чтобы то ни стало предопределять ход встречи… Наверняка наши футболисты будут прессинговать на каждом участке поля. А если футболист неопытный, то он сразу, поджав хвостик как заяц, бегает от этого мяча и от соперника. Наша сборная сейчас уже другая, она стала опытной, может быть, не все, но многие из этого созыва сейчас достаточно опытные игроки. Они будут играть так, как умеют, и думаю, этого будет достаточно, чтобы победить шотландцев. Я верю, что их отношение к футболу, после чемпионата мира и результатов в этом отборочном раунде дают уверенность и надежду на то, что все будет хорошо», — заявил Орлов в своем интервью.

Напомним, что поединок с шотландцами состоится сегодня в 21:45 по московскому времени в Глазго. 0