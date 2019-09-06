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    Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча Шотландия — Россия

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Футбольный комментатор Геннадий Орлов озвучил свои мысли по предстоящему матчу сборной России против сборной Шотландии, сообщает Sports24. Специалист считает, что российская команда имеет все шансы на достижение положительного результата.

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    «Думаю, сегодня сборная России проведет хороший матч с шотландцами. Потому что в нашей сборной уже много опытных футболистов. Рев шотландских трибун, их желание во чтобы то ни стало предопределять ход встречи… Наверняка наши футболисты будут прессинговать на каждом участке поля. А если футболист неопытный, то он сразу, поджав хвостик как заяц, бегает от этого мяча и от соперника. Наша сборная сейчас уже другая, она стала опытной, может быть, не все, но многие из этого созыва сейчас достаточно опытные игроки. Они будут играть так, как умеют, и думаю, этого будет достаточно, чтобы победить шотландцев. Я верю, что их отношение к футболу, после чемпионата мира и результатов в этом отборочном раунде дают уверенность и надежду на то, что все будет хорошо», — заявил Орлов в своем интервью.

    Напомним, что поединок с шотландцами состоится сегодня в 21:45 по московскому времени в Глазго. 0

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