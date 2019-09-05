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    Робертсон: Слуцкий не повлиял на мое развитие как игрока

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    Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».

    Эндрю Робертсон
    Эндрю Робертсон

    Робертсон перешел из «Халла» в «Ливерпуль» в июне 2017 года. Слуцкий тренировал «Халл Сити» с июня по декабрь 2017 года.

    «Слуцкий — замечательный человек, я с ним поработал не так много времени, это был короткий период.

    Зная интерес "Ливерпуля", я бы никогда не упустил такую возможность перейти туда.

    Слуцкий не имел такого большого отношения к моему развитию и трансферу, потому что у него были связаны руки после появления интереса "Ливерпуля".

    Спасибо ему большое за время в "Халле", но на меня больше влияли другие специалисты», — приводит слова игрока «Р-Спорт». 0

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