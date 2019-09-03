Бекхэм: Был бы рад поработать в сборной Англии

Дэвид Бекхэм
globallookpress.com
«Если бы мне предложили возглавить сборную Англии, то я бы рассмотрел такую возможность. Я страстный англичанин, который увлечён национальной сборной. Но был бы я хорош на посту тренера?
Это работа мечты. Но сейчас Саугтейт делает невероятную работу в сборной. Он вернул команде энергию и радость. Фанаты, включая меня, наслаждаются игрой сборной», — заявил Бекхэм.
В прошлом Дэвид Бекхэм был капитаном сборной Англии. За команду он провел 115 матчей и забил 17 голов. 0