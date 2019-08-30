Сульшер прокомментировал слова Ибрагимовича о его готовности вернуться в «МЮ»

Норвежский тренердал интервью изданию Metro, в котором он поделился своим мнением касательно слово возможном возвращении в Манчестер.

«Всё бы могло случиться, если бы Златану в следующем месяце исполнялось 28. Но ему будет 38. Разница, как вы понимаете, большая.

Он отлично провёл время в Манчестере и, как я вижу, по-прежнему чувствует себя отлично. Если говорить о трансфере, то всё может быть. У Златана есть мой номер телефона, к тому же мы можем общаться на одном языке — если он серьёзно, то я готов с ним переговорить. Не думаю, что он вернётся, но его карьера в "МЮ" была великолепна», — заявил Сульшер.

На данный момент Ибрагимович выступает в MLS. Нападающий играет за «Лос-Анджелес Гэлакси». За 22 матча, проведенных в текущем сезоне, швед забил 22 гола. 0