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    Сульшер прокомментировал слова Ибрагимовича о его готовности вернуться в «МЮ»

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    Норвежский тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал интервью изданию Metro, в котором он поделился своим мнением касательно слов Ибрагимовича о возможном возвращении в Манчестер.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Всё бы могло случиться, если бы Златану в следующем месяце исполнялось 28. Но ему будет 38. Разница, как вы понимаете, большая.

    Он отлично провёл время в Манчестере и, как я вижу, по-прежнему чувствует себя отлично. Если говорить о трансфере, то всё может быть. У Златана есть мой номер телефона, к тому же мы можем общаться на одном языке — если он серьёзно, то я готов с ним переговорить. Не думаю, что он вернётся, но его карьера в "МЮ" была великолепна», — заявил Сульшер.

    На данный момент Ибрагимович выступает в MLS. Нападающий играет за «Лос-Анджелес Гэлакси». За 22 матча, проведенных в текущем сезоне, швед забил 22 гола. 0

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