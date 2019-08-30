«Крылья Советов» — «Динамо»: счет матча 0:0

Самарскиена своем поле сыграли вничью с московским(0:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

«Динамо», набрав девять очков, сохранило за собой 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с семью очками поднялись на 12-е место в чемпионате.

В следующем туре самарская команда в гостях сыграет против «Краснодара», а московский клуб на своем поле примет «Уфу».