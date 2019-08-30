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    «Динамо» разошлось миром с «Крыльями Советов»

    «Крылья Советов» — «Динамо»: счет матча 0:0

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    Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Динамо», набрав девять очков, сохранило за собой 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с семью очками поднялись на 12-е место в чемпионате.

    В следующем туре самарская команда в гостях сыграет против «Краснодара», а московский клуб на своем поле примет «Уфу».

    РПЛ. 8-й тур
    «Крылья Советов» — «Динамо» — 0:0 (0:0).
    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Шуньич, Паршивлюк, Рауш, Каборе, Юсупов, Жоаозиньо, Грулев (Панченко, 78), Н'Жи (Шиманьски, 63), ФилиппПредупреждения: Каборе (27), Рауш (41), Филипп (58)
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