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    • Дубль Абрахама позволил «Челси» победить «Норвич»
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    Дубль Абрахама позволил «Челси» победить «Норвич»

    «Норвич» — «Челси»: счет матча 2:3, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Норвич Челси Календарь АПЛ
    «Челси» нанес поражение «Норвичу» в выездном матче третьего тура английской Премьер-лиги.

    Тэмми Абрахам
    Тэмми Абрахам

    Встреча, которая прошла на стадионе «Кэрроу Роуд», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

    Уже на 3-й минуте «синие» вышли вперед, когда Сесар Аспиликуэта выполнил навес с фланга, Тэмми Абрахам удачно поймал мяч на ногу и поразил нижний угол чужих ворот.

    Спустя три минуты «канарейки» отыгрались. Теэму Пукки прострелил на линию вратарской, откуда Тодд Кантвелл не промахнулся.

    На 17-й минуте лондонцы вернули себе минимальный перевес. В этот раз Мэйсон Маунт расстрелял чужие ворота ударом с пределов штрафной площади.

    «Норвич» сравнял счет на 30-й минуте. Пукки воспользовался отличным пасом Эмилиано Буэндии и с острого угла пробил Кепу Аррисабалагу.

    И все же последнее слово осталось за гостями. На 68-й минуте Абрахам оформил дубль, точно пробив практически с линии штрафной площади.

    АПЛ. 3-й тур
    «Норвич» — «Челси» — 2:3 (2:2)
    Голы: Абрахам, 3 (0:1). Кантуэлл, 6 (1:1). Маунт, 17 (1:2). Пукки, 30 (2:2). Абрахам, 68 (2:3)«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Штиперманн (Вранчич, 81), Ляйтнер (Маклин, 81), Трибулль (Србени, 81), Кантуэлл, Пукки, Буэндия«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Баркли, Ковачич, Жоржинью, Маунт (М.Алонсо, 90+1), Пулишич (Виллиан, 84), Абрахам (Жиру, 75)Предупреждения: Жоржинью, 33. Штиперманн, 43

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает десятое место (4 очка), а «Норвич» — 13-е (3 очка). 0

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