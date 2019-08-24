«Норвич» — «Челси»: счет матча 2:3, обзор голов

Встреча, которая прошла на стадионе «Кэрроу Роуд», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Уже на 3-й минуте «синие» вышли вперед, когда Сесар Аспиликуэта выполнил навес с фланга, Тэмми Абрахам удачно поймал мяч на ногу и поразил нижний угол чужих ворот.
Спустя три минуты «канарейки» отыгрались. Теэму Пукки прострелил на линию вратарской, откуда Тодд Кантвелл не промахнулся.
На 17-й минуте лондонцы вернули себе минимальный перевес. В этот раз Мэйсон Маунт расстрелял чужие ворота ударом с пределов штрафной площади.
«Норвич» сравнял счет на 30-й минуте. Пукки воспользовался отличным пасом Эмилиано Буэндии и с острого угла пробил Кепу Аррисабалагу.
И все же последнее слово осталось за гостями. На 68-й минуте Абрахам оформил дубль, точно пробив практически с линии штрафной площади.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает десятое место (4 очка), а «Норвич» — 13-е (3 очка). 0