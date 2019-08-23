Дриусси: Уверен, что был бы отличным партнером для Месси

Себастьян Дриусси
globallookpress.com
«Я чувствую себя спокоен, мне очень хорошо в России, моя семья чувствует себя вполне комфортно.
Что касается футбола, то я получаю стабильное игровое время. Сейчас я расстроен, что травмирован, но я намерен быстро вернуться в строй.
Я очень удивлён, что не получил вызова в сборную Аргентины. Я должен продолжать упорно трудиться, чтобы в определённый момент это случилось.
Я был бы отличным партнёром для Месси» — приводит слова аргентинца Twitter La Oral Deportiva.
В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача. 0