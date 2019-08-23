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    Дриусси: Уверен, что был бы отличным партнером для Месси

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    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что его все устраивает в команде и признался, что его удивил невызов в сборную Аргентины.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    «Я чувствую себя спокоен, мне очень хорошо в России, моя семья чувствует себя вполне комфортно.

    Что касается футбола, то я получаю стабильное игровое время. Сейчас я расстроен, что травмирован, но я намерен быстро вернуться в строй.

    Я очень удивлён, что не получил вызова в сборную Аргентины. Я должен продолжать упорно трудиться, чтобы в определённый момент это случилось.

    Я был бы отличным партнёром для Месси» — приводит слова аргентинца Twitter La Oral Deportiva.

    В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача. 0

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