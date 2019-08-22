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    Ракитич не покинет «Барселону» этим летом

    Между тем Барселона
    Хорватский полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич не покинет клуб текущим летом. Об этом сообщает издание Marca.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    До этого сообщения желание заполучить футболиста изъявляли в туринском «Ювентусе». Кроме «бьянконери» хорватским хавбеком интересовались в «Ман Юнайтед» и ПСЖ.

    Сам Ракитич собирается доиграть в «Барселоне» до истечения срока действия его контракта с клубом. Напомним, что договор с «каталонцами» будет действителен до конца следующего сезона.

    В прошлом сезоне 31-летний полузащитник сыграл 54 матча во всех турнира. Он отличился 5 голами и 10 результативными передачами. 0

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