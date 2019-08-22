Ракитич не покинет «Барселону» этим летом

Хорватский полузащитник каталонскойне покинет клуб текущим летом. Об этом сообщает издание Marca.

До этого сообщения желание заполучить футболиста изъявляли в туринском «Ювентусе». Кроме «бьянконери» хорватским хавбеком интересовались в «Ман Юнайтед» и ПСЖ.

Сам Ракитич собирается доиграть в «Барселоне» до истечения срока действия его контракта с клубом. Напомним, что договор с «каталонцами» будет действителен до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне 31-летний полузащитник сыграл 54 матча во всех турнира. Он отличился 5 голами и 10 результативными передачами. 0