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    У Мамаева имеются долги по налогам

    Краснодар Между тем Скандалы
    Футболист Павел Мамаев имеет крупный долг за неуплату налогов, сообщает «Р-Спорт».

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    По данным Федеральной службы судебных приставов, Мамаев задолжал более 434 тысяч рублей. Черемушкинский суд вынес решение о взыскании с футболиста «недоимки по налогам на имущество, а также транспортный налог» еще в 2018 году. 27 мая 2019 года по решению судебного участка Черемушкинского суда в отношении Мамаева было возбуждено исполнительное производство.

    Напомним, Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года.

    Согласно постановлению суда, Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже. 0

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