Компани больше не будет играющим тренером «Андерлехта»

Бывший защитникперестанет быть играющим тренером

Как сообщает Sky Sports, Компани больше не будет исполнять обязанности тренера во время матчей, а сосредоточится на игре в футбол.

Такое решение в «Андерлехте» приняли в связи с результатами команды, которая в четырех матчах сезона набрала только 2 очка.

«Компани должен быть больше игроком во время матча, он должен вести за собой команду. Тактикой мы будем заниматься с моими ассистентами. Это позволит нам работать более эффективно. В дни матчей команды Компани будет концентрироваться только на игре», — сказал главный тренер команды Саймон Дэвис.

Напомним, Компани присоединился к «Андерлехту» этим летом. 0