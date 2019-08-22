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    Компани больше не будет играющим тренером «Андерлехта»

    Андерлехт Манчестер Сити
    Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта».

    Венсан Компани
    Венсан Компани

    Как сообщает Sky Sports, Компани больше не будет исполнять обязанности тренера во время матчей, а сосредоточится на игре в футбол.

    Такое решение в «Андерлехте» приняли в связи с результатами команды, которая в четырех матчах сезона набрала только 2 очка.

    «Компани должен быть больше игроком во время матча, он должен вести за собой команду. Тактикой мы будем заниматься с моими ассистентами. Это позволит нам работать более эффективно. В дни матчей команды Компани будет концентрироваться только на игре», — сказал главный тренер команды Саймон Дэвис.

    Напомним, Компани присоединился к «Андерлехту» этим летом. 0

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