ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей СуторминНалетай, подешевело! Сутормин за 50
  • 12:50
    • Каррагер об игре «Челси»: Я будто смотрю баскетбольный матч
  • 12:31
    • Тарасов требует компенсацию от «Локомотива»
  • 12:20
    • Борис Игнатьев: «Порту» более серьезный соперник, чем «Олимпиакос»
  • 11:56
    • Рибери будет выступать за «Фиорентину»
  • 11:46
    • Криштиану Роналду: Могу играть и до 40 лет
    Все новости спорта

    Каррагер об игре «Челси»: Я будто смотрю баскетбольный матч

    Между тем Челси
    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о том, какой он видит игру «Челси» на данный момент. Слова легенды «мерсисайдцев» приводит Sky Sports.

    Джейми Каррагер
    Джейми Каррагер

    «Я будто смотрю баскетбольный матч. Идеи Лэмпарда хорошо видны, он стремится играть, как играют команды топ-уровня. Люди говорят, что "Челси" играет наивно, но у команды просто не организована игра при владении мячом. Фрэнк хочет, чтобы его крайние защитники шли в атаку, но Аспиликуэта опытен, чтобы знать, что ему не нужно делать это регулярно. Они каждый раз уязвимы к контратакам соперникам, оставляя свободное пространство. Поэтому у "Челси" плохо организована игра впереди. Не думаю, что им нужно соблюдать всё то, что просит тренер. Иногда надо думать своей головой и сдерживать себя, когда это требуется», — считает Каррагер.

    Напомним, что «аристократы» не смогли выиграть ни одного поединка в АПЛ со старта сезона. Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда уступила в первом туре «МЮ» со счетом 4:0, а затем сыграла дома в нулевую ничью с «Лестером». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Победа имени Жиго. Француз выиграл дерби для «Спартака»
  • Вчера в 02:02
    •
  • Прогноз
  • «Олимпиакос» — «Краснодар»
  • 1.60
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ротор» неудачи в Кубке России?
  • «Алания» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Торпедо» рассчитывать на победу «всухую»?
  • «Велес» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Какие шансы у «Лидса» на продолжение победного пути?
  • «Лидс» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Самуэль Жиго Футбол Победа имени Жиго. Француз выиграл дерби для «Спартака»Итоги главного столичного дерби — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:020
  • 08:16
    • СМИ: «Барселона» готовится к презентации Неймара
  • 12:14
    • Назначены арбитры на матчи седьмого тура РПЛ
  • 08:00
    • Рублев вышел в 1/8 финала турнира в США
    Миши Батшуайи Футбол Трансферный дайджест. 13 — 19 августаУсилится ли «Спартак» форвардом «Челси», продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где продолжит карьеру хавбек «МЮ» — в подборке трансферных новостей последних дней 19/08/2019 в 20:130
  • Экспресс дня

  • Выстоят ли «быки» в Греции?
  • 3.24
    •
  • 12:47
    • «Интер» нацелился на хавбека «Лацио»
  • 12:01
    • Иванович не собирается переходить в «Цверну Звезду»
  • 10:29
    • «Бешикташ» расторг контракт с экс-игроком «Спартака»
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА, «Зенит» потерял очки дома, «Локо» победил в гостях у «Динамо»Календарь, результаты и обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу 19/08/2019 в 23:100
  • 01:54
    • Роналду: Сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя
  • 10:13
    • «Милан» хочет арендовать новичка «Реала»
  • 08:48
    • «Вильярреал» подписал контракт с хавбеком «Малаги»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие