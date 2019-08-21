Каррагер об игре «Челси»: Я будто смотрю баскетбольный матч

Бывший защитникрассказал о том, какой он видит игруна данный момент. Слова легенды «мерсисайдцев» приводит Sky Sports.

«Я будто смотрю баскетбольный матч. Идеи Лэмпарда хорошо видны, он стремится играть, как играют команды топ-уровня. Люди говорят, что "Челси" играет наивно, но у команды просто не организована игра при владении мячом. Фрэнк хочет, чтобы его крайние защитники шли в атаку, но Аспиликуэта опытен, чтобы знать, что ему не нужно делать это регулярно. Они каждый раз уязвимы к контратакам соперникам, оставляя свободное пространство. Поэтому у "Челси" плохо организована игра впереди. Не думаю, что им нужно соблюдать всё то, что просит тренер. Иногда надо думать своей головой и сдерживать себя, когда это требуется», — считает Каррагер.

Напомним, что «аристократы» не смогли выиграть ни одного поединка в АПЛ со старта сезона. Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда уступила в первом туре «МЮ» со счетом 4:0, а затем сыграла дома в нулевую ничью с «Лестером». 0