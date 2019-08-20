ЦСКА нацелился защитника «Севильи»

Защитникможет перейти в московский, сообщает El Desmarque.

По данным источника, москвичи намерены арендовать 27-летнего игрока с последующим правом выкупа.

«Севилья» рассчитывает выручить от трансфера Гомеса не менее 5,4 миллиона евро. Испанский защитник планирует покинуть команду из-за нехватки игрового времени.

В минувшем сезоне Гомес принял участие в 32 матчах испанской Примеры, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Контракт Гомеса с «Севильей» рассчитан до июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро. 0