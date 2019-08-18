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    Хохлов доволен началом матча в исполнении «Динамо»

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    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги поражения от «Локомотива» (1:2) в шестом туре чемпионата России.

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    «Во втором тайме физически нас не хватило. К сожалению, не все готовы 90 минут играть сейчас. Замены, которые мы сделали, не планировались. И Шуньич попросил замену, и Шиманьски мы менять не собирались.

    Я думаю, новички хорошо справлялись, пока были свежие. Пока 90 минут ни Нойштедтер, ни Филипп не готовы играть. Но события стали складываться таким образом, что они должны были провести всю игру.

    Мне понравилось, как мы начали играть сегодня. Не понравились ошибки: такие опытные игроки они не должны их совершать. Мы говорили о том, что игроки у "Локомотива" такого класса, что могут использовать каждую ошибку. Но, к сожалению, первый гол мы привезли сами себе», — приводит слова Хохлова «Спорт-Экспресс». 0

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