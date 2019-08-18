Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Арсенала», «Челси» и сборной Англииобъявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, сообщает Sky Sports.

«Пришло время повесить бутсы на гвоздь. С нетерпением жду следующей главы своей карьеры, которая, надеюсь, будет связана с тренерской деятельностью», — заявил Коул.

В составе «Арсенала» Коул дважды выиграл чемпионат Англии и трижды Кубок страны. С «Челси» защитник также становился чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии и один раз в Кубке английской лиги, кроме того, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За клубную карьеру Коул сыграл 687 матчей и забил 20 голов. На счету игрока 107 матчей за сборную Англии. 0