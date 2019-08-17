«Мальорка» с победы стартовала в новом сезоне

В матче первого тура чемпионата Испаниина своем поле победиласо счетом 2:1.

Островитяне победили благодаря точному удару Паулу Оливейры по своим воротам.

В следующем туре 25 августа «Мальорка» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад», а «Эйбар» днем ранее отправится в гости к «Осасуне».

Напомним, что с прошлом сезоне «Мальорка» выступала в Сегунде.