«Мальорка» с победы стартовала в новом сезоне

«Мальорка»
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Островитяне победили благодаря точному удару Паулу Оливейры по своим воротам.
В следующем туре 25 августа «Мальорка» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад», а «Эйбар» днем ранее отправится в гости к «Осасуне».
Напомним, что с прошлом сезоне «Мальорка» выступала в Сегунде.
Примера. 1-й тур
«Мальорка» — «Эйбар» — 2:1 (1:0)
Голы: Родригес, 4 (1:0). Оливейра, 57 (1:1). Оливейра, 75 — в свои ворота (2:1)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Састре (Кампос, 86), Севилья, Фебас (Трайковски, 74), Родригес, Баба, Джуниор, Будимир (Алегрия, 65)«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Корреа (Де Бласис, 83), Оливейра, Техеро, Альварес, Эскаланте (Экспосито, 32), Педро Леон, Орельяна, Кике, Серхио Энрич (Кике, 76)Предупреждения: Састре, 14. Альварес, 72. Орельяна, 87. Техеро, 87. Севилья, 90+5