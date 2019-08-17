ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Краснодара»Первый голевой пас Шапи и победа «Краснодара» на классе. «Быки» снова добыли победу.
  • 21:32
    • «Ман Сити» расписал ничью с «Тоттенхэмом»
  • 20:59
    • «Зенит» в большинстве не справился с «Ахматом»
  • 18:30
    • «Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов»
  • 23:00
    • «Монако» крупно проиграл «Метцу»
  • 22:34
    • Глушаков: Позор — это когда дома теряют очки в меньшинстве
    Все новости спорта

    «Мальорка» с победы стартовала в новом сезоне

    Примера Футбол Испании Эйбар Мальорка Календарь Примеры
    В матче первого тура чемпионата Испании «Мальорка» на своем поле победила «Эйбар» со счетом 2:1.

    «Мальорка»
    «Мальорка»

    Островитяне победили благодаря точному удару Паулу Оливейры по своим воротам.

    В следующем туре 25 августа «Мальорка» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад», а «Эйбар» днем ранее отправится в гости к «Осасуне».

    Напомним, что с прошлом сезоне «Мальорка» выступала в Сегунде.

    Примера. 1-й тур
    «Мальорка» — «Эйбар» — 2:1 (1:0)
    Голы: Родригес, 4 (1:0). Оливейра, 57 (1:1). Оливейра, 75 — в свои ворота (2:1)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Састре (Кампос, 86), Севилья, Фебас (Трайковски, 74), Родригес, Баба, Джуниор, Будимир (Алегрия, 65)«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Корреа (Де Бласис, 83), Оливейра, Техеро, Альварес, Эскаланте (Экспосито, 32), Педро Леон, Орельяна, Кике, Серхио Энрич (Кике, 76)Предупреждения: Састре, 14. Альварес, 72. Орельяна, 87. Техеро, 87. Севилья, 90+5
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • От Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла Лиги
  • Вчера в 19:28
    •
  • Прогноз
  • «Эспаньол» — «Севилья»
  • 5.50
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли матч с «Рубином» победную серию «Арсенала»?
  • «Рубин» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли взлет «Ростова» в Уфе?
  • «Уфа» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Продолжит ли «Ротор» удерживать первое место в ФНЛ?
  • «Ротор» — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эрнесто Вальверде Футбол Ветер перемен Вальверде, зависимость от Месси и нестареющий АдурисГлавные выводы после поражения «Барселоны» от «Атлетика» 15:290
  • 22:07
    • «Валенсия» упустила победу над «Реал Сосьедадом»
  • 21:49
    • Иванович прокомментировал результат матча «Зенит» — «Ахмат»
  • 20:46
    • Бывший инспектор ФИФА: Удаление Уциева — грубейшая ошибка арбитра
    Игроки «Арсенала» Футбол АПЛ. Победы «Арсенала» и «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» расписали ничьюПодробности матчей 2-го тура английской Премьер-лиги 19:220
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ?
  • 2.67
    •
  • 23:14
    • «Мальорка» с победы стартовала в новом сезоне
  • 22:45
    • Азмун: «Ахмат» тянул время, поэтому произошла потасовка
  • 21:37
    • Рахимов: Ничья — неплохой результат, когда играешь в меньшинстве
    Зинедин Зидан Футбол От Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла ЛигиСмотрим на «Барселону», «Реал», «Атлетико» и претендентов на четвертое место Вчера в 19:280
  • 20:32
    • Шон Дайч пожаловался на симуляцию футболистов «Арсенала»
  • 20:22
    • Теему Пукки возглавил таблицу бомбардиров АПЛ
  • 20:13
    • Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие