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    АПЛ. Победа «Арсенала», «Ман Сити» примет «Тоттенхэм»

    Подробности матчей 2-го тура английской Премьер-лиги

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    Игроки «Арсенала»
    Игроки «Арсенала»
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    С 17 по 19 августа проходят поединки второго тура чемпионата Англии по футболу.

    «Арсенал» — «Бернли» — 2:1

    В стартовом матче второго тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Бернли».

    Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

    На 13-й минуте с передачи Даниэля Себальоса отличился Александр Ляказетт.

    В концовке первого тайма Эшли Барнс позволил гостям отыграться, но на 64-й минуте Себальос записал себе в актив вторую голевую передачу, а Пьер-Эмерик Обамеянг забил победный мяч.

    В двух стартовых турах «Арсенал» набрал максимальное количество очков. У «Бернли» в активе осталось 3 очка.

    АПЛ. 2-й тур
    «Арсенал» — «Бернли» — 2:1 (1:1)
    Голы: Ляказетт, 13 (1:0). Барнс, 43 (1:1). Обамеянг, 64 (2:1)«Арсенал»: Лено, Монреаль, Папастатопулос, Давид Луиз, Себальос (Торрейра, 83), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Уиллок, Ляказетт (Колашинац, 71), Обамеянг, Нелсон (Пепе, 46)«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Вуд (Родригес, 61), Гвюдмундссон (Леннон, 72), Барнс, Макнейл

    «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

    17 августа, 17:00 мск

    «Брайтон» — «Вест Хэм»

    17 августа, 17:00 мск

    «Эвертон» — «Уотфорд»

    17 августа, 17:00 мск

    «Норвич» — «Ньюкасл»

    17 августа, 17:00 мск

    «Астон Вилла» — «Борнмут»

    17 августа, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

    17 августа, 19:30 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

    18 августа, 16:00 мск

    «Челси» — «Лестер»

    18 августа, 18:30 мск

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

    19 августа, 22:00 мск

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