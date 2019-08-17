АПЛ. Победа «Арсенала», «Ман Сити» примет «Тоттенхэм»

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С 17 по 19 августа проходят поединки второго тура чемпионата Англии по футболу.

«Арсенал» — «Бернли» — 2:1

В стартовом матче второго тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Бернли».

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

На 13-й минуте с передачи Даниэля Себальоса отличился Александр Ляказетт.

В концовке первого тайма Эшли Барнс позволил гостям отыграться, но на 64-й минуте Себальос записал себе в актив вторую голевую передачу, а Пьер-Эмерик Обамеянг забил победный мяч.

В двух стартовых турах «Арсенал» набрал максимальное количество очков. У «Бернли» в активе осталось 3 очка.

АПЛ. 2-й тур «Арсенал» — «Бернли» — 2:1 (1:1) Голы: Ляказетт, 13 (1:0). Барнс, 43 (1:1). Обамеянг, 64 (2:1)«Арсенал»: Лено, Монреаль, Папастатопулос, Давид Луиз, Себальос (Торрейра, 83), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Уиллок, Ляказетт (Колашинац, 71), Обамеянг, Нелсон (Пепе, 46)«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Вуд (Родригес, 61), Гвюдмундссон (Леннон, 72), Барнс, Макнейл

«Саутгемптон» — «Ливерпуль»

17 августа, 17:00 мск

«Брайтон» — «Вест Хэм»

17 августа, 17:00 мск

«Эвертон» — «Уотфорд»

17 августа, 17:00 мск

«Норвич» — «Ньюкасл»

17 августа, 17:00 мск

«Астон Вилла» — «Борнмут»

17 августа, 17:00 мск

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

17 августа, 19:30 мск

«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

18 августа, 16:00 мск

«Челси» — «Лестер»

18 августа, 18:30 мск

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

19 августа, 22:00 мск