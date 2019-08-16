Корниленко раскрыл причину удачной игры Александра Соболева в РПЛ

Александр Соболев
«Крылья Советов»
«Он достаточного неплохо играл и в Томскве ив ФНЛ, просто был неудачный период в Самаре из-за возраста и нестабильности. Сейчас он здорово начал сезон, забил в первой игре важные мячи, почувствовал доверие тренеров, партнёров, руководства, а для молодого футболиста самое важное, конечно, это психология. Сейчас он чувствует себе увереннее, более расслаблен на поле и поэтому у него многое получается», — заявил Корниленко.
Напомним, что сейчас 22-летний форвард имеет на своем счету 4 забитых мяча после 5 туров чемпионата России. 0