Корниленко раскрыл причину удачной игры Александра Соболева в РПЛ

На официальном YouTube-канале клубапоявилось интервью бывшего нападающего самарской команды, в котором он раскрыл причину удачной игры. На данный момент специалист находится в тренерском штабе «самарцев».

«Он достаточного неплохо играл и в Томскве ив ФНЛ, просто был неудачный период в Самаре из-за возраста и нестабильности. Сейчас он здорово начал сезон, забил в первой игре важные мячи, почувствовал доверие тренеров, партнёров, руководства, а для молодого футболиста самое важное, конечно, это психология. Сейчас он чувствует себе увереннее, более расслаблен на поле и поэтому у него многое получается», — заявил Корниленко.

Напомним, что сейчас 22-летний форвард имеет на своем счету 4 забитых мяча после 5 туров чемпионата России. 0