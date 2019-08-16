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    Корниленко раскрыл причину удачной игры Александра Соболева в РПЛ

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    На официальном YouTube-канале клуба «Крылья Советов» появилось интервью бывшего нападающего самарской команды Сергея Корниленко, в котором он раскрыл причину удачной игры Александра Соболева. На данный момент специалист находится в тренерском штабе «самарцев».

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Он достаточного неплохо играл и в Томскве ив ФНЛ, просто был неудачный период в Самаре из-за возраста и нестабильности. Сейчас он здорово начал сезон, забил в первой игре важные мячи, почувствовал доверие тренеров, партнёров, руководства, а для молодого футболиста самое важное, конечно, это психология. Сейчас он чувствует себе увереннее, более расслаблен на поле и поэтому у него многое получается», — заявил Корниленко.

    Напомним, что сейчас 22-летний форвард имеет на своем счету 4 забитых мяча после 5 туров чемпионата России. 0

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