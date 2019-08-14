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    Эмилиано Сала и пилот самолета отравились оксидом углерода

    Между тем Происшествия
    Стало известно, что бывший форвард «Нанта» Эмилиано Сала и пилот самолета, на котором летел футболист, перед падением отравились оксидом углерода (углекислым газом), сообщает The Sun.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала

    В издании пишут, что специалисты провели анализ крови футболиста, и в ней оказалось высокое содержание оксида углерода. Вещество очень токсично и в больших количествах приводит к непоправимым повреждениям мозга, а также смерти.

    Предполагается, что причиной гибели пилота и самого игрока стал именно углекислый газ. Хотя до этого считали, что смерть наступила из-за сильного удара самолета об воду.

    Инцидент случился прошлой зимой, когда Сала отправился в Кардифф через Ла-Манш. В середине пути самолет, на котором находился форвард, пропал с радаров и только спустя некоторое время были найдены обломки. Тело Салы нашли, а вот тело пилота нет. 0

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