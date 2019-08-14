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    «Арарат-Армения» сыграет с «Дюделанжем» за выход в Лигу Европы

    Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Тбилисский «Сабуртало» на своем поле уступил «Арарату-Армения» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Арарат-Армения»
    «Арарат-Армения»

    Победный гол провел на 10-й минуте провел россиянин Антон Кобялко, а на 67-й минуте Петрос Аветисян с пенальти поставил точку в матче.

    Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Арарата». Армянский клуб в раунде плей-офф встретится с люксембургским «Дюделанжем».

    В параллельной встрече португальская «Витория» одержала домашнюю победу над латвийским «Вентспилсом» (6:0) и вышла в следующий раунд. В первом матче португальцы победили со счетом 3:0.

    Еще в одном матче дня польская «Легия» на выезде обыграла греческий «Атромитос» (2:0). В первом матче в Греции команды сыграли вничью.

    В раунде плей-офф «Легия» сыграет с победителем пары «Мидтьюллан» — «Рейнджерс», а «Витория» — с лучшим в паре ФКСБ — «Млада Болеслав». 0

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