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    «Манчестер Сити» избежал трансферного бана

    Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы ФИФА Календарь АПЛ
    Международная федерация футбола (ФИФА) наказала «Манчестер Сити» за нарушения, связанные с международными трансферами и регистрацией игроков, не достигших 18 лет.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    Английский клуб признал свою вину в нарушении 19-й статьи регламента ФИФА о статусе и трансферах игроков.

    В связи с этим дисциплинарный комитет оштрафовал «горожан» на 370 тысяч швейцарских франков, не наложив на них трансферный запрет.

    В сентябре 2017 года впервые стало известно, что ФИФА подозревает «Ман Сити» в нарушении правил при трансферах молодых игроков.

    АПЛ в мае 2017 года наказала «Сити», оштрафовав клуб на 300 тысяч фунтов и запретив в течение двух лет подписывать игроков из академий.

    В 2018 году два игрока академии Джордж Дэйвис и Доминик Одуро сообщили о том, что заключили контракт с английским клубом и выступали в молодежной команде «Манчестер Сити» до того, как им исполнилось 18 лет.

    В марте текущего года в УЕФА заявили, что будут требовать отстранения англичан от участия в Лиге чемпионов, а также наложения на клуб трансферного запрета.

    Ранее ФИФА за подобные нарушения запрещала трансферы «Челси», «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико». 0

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