«Ференцварош» — «Динамо» Загреб: счет матча 0:4, обзор голов

Загребскоеодержало гостевую победу над венгерским(4:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Счет в матче на 17-й минуте открыли гости — отличился македонский хавбек Ариян Адеми. На 48-й минуте нападающий Бруно Петкович удвоил преимущество «Динамо».

Счет на 55-й минуте сделал крупным испанский хавбек Даниэль Ольмо, а победную точку на 80-й минуте поставил боснийский полузащитник Амер Гояк.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Отметим, что на 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Эльдар Чивич.

А на 90-й минуте Бруно Петкович упустил возможность оформить дубль, не реализовав пенальти.

Первый матч завершился вничью — 1:1. В следующем раунде хорватский клуб сыграет с норвежским «Русенборгом».