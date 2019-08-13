«Ференцварош» — «Динамо» Загреб: счет матча 0:4, обзор голов

«Динамо» Загреб
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Счет в матче на 17-й минуте открыли гости — отличился македонский хавбек Ариян Адеми. На 48-й минуте нападающий Бруно Петкович удвоил преимущество «Динамо».
Счет на 55-й минуте сделал крупным испанский хавбек Даниэль Ольмо, а победную точку на 80-й минуте поставил боснийский полузащитник Амер Гояк.
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Отметим, что на 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Эльдар Чивич.
А на 90-й минуте Бруно Петкович упустил возможность оформить дубль, не реализовав пенальти.
Первый матч завершился вничью — 1:1. В следующем раунде хорватский клуб сыграет с норвежским «Русенборгом».
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч
«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо З» (Хорватия) — 0:4 (0:1)
Голы: Адеми, 16 (0:1). Петкович, 47 (0:2). Ольмо, 55 (0:3). Гояк, 79 (0:4)«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Двали, Чивич, Шкварка (Хайстер, 71), Ловренчич, Харатин, Шигер, Сигневич (Боли, 84), Зубков, Нгуен (Варга, 65)«Динамо З»: Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми (Гояк, 69), Моро, Петкович, Хайрович (Маер, 77), Оршич, Ольмо (Шитум, 84)Предупреждения: Чивич, 24. Адеми, 26. Хайрович, 28. Хайстер, 89. Маер, 90+1Удаление: Чивич, 69