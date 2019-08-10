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    Фалькао заинтересован в переходе в «Галатасарай»

    Монако Лига 1 Футбол Франции Галатасарай Трансферы Календарь Лиги 1
    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао хочет продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».

    Радамель Фалькао
    Радамель Фалькао

    33-летний футболист надеется, что его переход состоится в ближайшее время.

    «Я хотел бы узнать, как устроена футбольная жизнь в Турции. На данном этапе моей карьеры такой вариант интересен для меня. Я анализирую поступившее предложение и надеюсь, что скоро мы сможем достичь договоренности.

    Что касается предложений из Китая и MLS, то я считаю, что сегодня готов к тому, чтобы выступать на высоком уровне в Европе. Несколько лет назад мной интересовались два клуба из Китая, было трудно им отказать, но, как и тогда, я по-прежнему хочу продолжить играть в Европе», — приводит слова Фалькао AS.

    В прошлом сезоне Фалькао провел 39 матчей за «Монако» и забил 16 голов. 0

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