Давид Луиз перешел из «Челси» в «Арсенал»

Защитник лондонского «Челси»продолжит карьеру в столичном, сообщает официальный сайт «канониров».

Контракт с Луизом рассчитан на два года. 32-летний бразилец будет выступать за новую команду под 23-м номером.

По информации СМИ, «Арсенал» заплатил «Челси» за игрока около 8 миллионов фунтов стерлингов.

«У Давида огромный опыт, и я с нетерпением жду совместной работы с ним», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери пресс-служба лондонцев.

В прошлом сезоне Луиз провел 50 матчей за «Челси», забил три гола и отдал две голевые передачи.

🔵➡️🔴

So good to have you in north London, @DavidLuiz_4 😎

🇧🇷 #BemvindoDavid pic.twitter.com/1NDhcPkTzF