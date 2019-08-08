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    Давид Луиз перешел из «Челси» в «Арсенал»

    Челси Арсенал Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Защитник лондонского «Челси» Давид Луиз продолжит карьеру в столичном «Арсенале», сообщает официальный сайт «канониров».

    Давид Луиз
    Давид Луиз

    Контракт с Луизом рассчитан на два года. 32-летний бразилец будет выступать за новую команду под 23-м номером.

    По информации СМИ, «Арсенал» заплатил «Челси» за игрока около 8 миллионов фунтов стерлингов.

    «У Давида огромный опыт, и я с нетерпением жду совместной работы с ним», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери пресс-служба лондонцев.

    В прошлом сезоне Луиз провел 50 матчей за «Челси», забил три гола и отдал две голевые передачи.

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