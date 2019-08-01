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    «Астон Вилла» усилилась голкипером сборной Англии

    Трансферы Футбол Англии Астон Вилла Бернли Сборная Англии
    Вратарь «Бернли» Том Хитон перебрался в «Астон Виллу», сообщил официальный сайт бирмингемцев. Сумма сделки и срок контракта не уточняются.

    Том Хитон
    Том Хитон

    По информации The Telegraph, «вилланы» заплатили восемь миллионов фунтов и еще полмиллиона прописаны в виде бонусов.

    «Я очень рад, что Том присоединился к нам. Он фантастическим образом проявил себя в "Бернли" в последние несколько лет, и его опыт и знания о Премьер-лиге будут крайне ценны для нас в этом сезоне», — заявил главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит.

    В прошлом сезоне Хитон сыграл 22 матча за «Бернли» во всех турнирах, пропустив при этом 33 гола. На его счету также три матча в составе сборной Англии. 0

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