«Астон Вилла» усилилась голкипером сборной Англии

Вратарьперебрался в, сообщил официальный сайт бирмингемцев. Сумма сделки и срок контракта не уточняются.

По информации The Telegraph, «вилланы» заплатили восемь миллионов фунтов и еще полмиллиона прописаны в виде бонусов.

«Я очень рад, что Том присоединился к нам. Он фантастическим образом проявил себя в "Бернли" в последние несколько лет, и его опыт и знания о Премьер-лиге будут крайне ценны для нас в этом сезоне», — заявил главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит.

В прошлом сезоне Хитон сыграл 22 матча за «Бернли» во всех турнирах, пропустив при этом 33 гола. На его счету также три матча в составе сборной Англии. 0