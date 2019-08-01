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    АЗ разгромил «Хеккен» в Лиге Европы

    Лига Европы АЗ Алкмар Календарь Лиги Европы
    Голландский «АЗ Алкмаар» одержал гостевую победу над «Хекеном» (3:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

    «АЗ Алкмаар»
    «АЗ Алкмаар»

    Счет на 42-й минуте открыл Мирон Боадю, Калвин Стенгс на 56-й минуте удвоил его, а победную точку на 66-й минуте поставил Калвин Стенгс.

    Хавбек Гус Тил, которым интересуется «Спартак», находился на поле в течение 72 минут.

    В другом матче дня «Пяст» уступил «Риге» (1:2), однако стал победителем по итогам двух встреч и вышел на ХИК.

    «Левски» уступил кипрскому АЕК со счетом 0:4. Команда из Ларнаки встретится с «Гентом». «Торино» одолел «Дебрецен» (4:1) и сыграет либо с солигорским «Шахтером», либо с «Эсбьергом».

    Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы пройдут 8 и 15 августа. 0

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