АЗ разгромил «Хеккен» в Лиге Европы

Голландскийодержал гостевую победу над(3:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Счет на 42-й минуте открыл Мирон Боадю, Калвин Стенгс на 56-й минуте удвоил его, а победную точку на 66-й минуте поставил Калвин Стенгс.

Хавбек Гус Тил, которым интересуется «Спартак», находился на поле в течение 72 минут.

В другом матче дня «Пяст» уступил «Риге» (1:2), однако стал победителем по итогам двух встреч и вышел на ХИК.

«Левски» уступил кипрскому АЕК со счетом 0:4. Команда из Ларнаки встретится с «Гентом». «Торино» одолел «Дебрецен» (4:1) и сыграет либо с солигорским «Шахтером», либо с «Эсбьергом».

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы пройдут 8 и 15 августа. 0