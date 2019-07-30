«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов

Швейцарскийна своем поле победил голландский(2:1) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Счёт был открыт на 8-й минуте — автором гола стал Эрай Джюмарт. В середине первого тайма равновесие восстановил Брума, забивший на 23-й минуте. Во втором тайме решающий гол на 68-й минуте забил Рикки ван Волфсвинкель.

Первый матч завершился домашней победой ПСВ со счетом 3:2. За счет голов на чужом поле швейцарский клуб отправляется в следующий этап турнира, где сыграет с австрийским ЛАСКом.

Венгерский «Ференцварош» в гостях сыграл вничью с «Валлеттой»​ (1:1) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

На 27-й минуте встречи с 11-метровой отметки отличился нападающий мальтийской команды Марио Фонтанелла. Спустя 33 минуты окончательный счет на табло установил форвард Токмак Чоль Нгуен.

«Ференцварош» под руководством бывшего форварда сборной Украины и киевского «Динамо» Сергея Реброва вышел в следующую стадию турнира (общий счет — 2:4).

Венгерский клуб в третьем раунде квалификации встретится с загребским «Динамо» которое оказалось сильнее грузинского «Сабуртало» — 3:0. 0