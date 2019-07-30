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    «Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов

    Лига чемпионов ПСВ Базель Календарь Лиги чемпионов
    Швейцарский «Базель» на своем поле победил голландский ПСВ (2:1) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Базель»
    «Базель»

    Счёт был открыт на 8-й минуте — автором гола стал Эрай Джюмарт. В середине первого тайма равновесие восстановил Брума, забивший на 23-й минуте. Во втором тайме решающий гол на 68-й минуте забил Рикки ван Волфсвинкель.

    Первый матч завершился домашней победой ПСВ со счетом 3:2. За счет голов на чужом поле швейцарский клуб отправляется в следующий этап турнира, где сыграет с австрийским ЛАСКом.

    Венгерский «Ференцварош» в гостях сыграл вничью с «Валлеттой»​ (1:1) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    На 27-й минуте встречи с 11-метровой отметки отличился нападающий мальтийской команды Марио Фонтанелла. Спустя 33 минуты окончательный счет на табло установил форвард Токмак Чоль Нгуен.

    «Ференцварош» под руководством бывшего форварда сборной Украины и киевского «Динамо» Сергея Реброва вышел в следующую стадию турнира (общий счет — 2:4).

    Венгерский клуб в третьем раунде квалификации встретится с загребским «Динамо» которое оказалось сильнее грузинского «Сабуртало» — 3:0. 0

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