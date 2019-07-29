«Ман Сити» готов купит Оярсабаля за 75 млн евро

По данным издание AS,может выкупить, который на данный момент выступает за. «Горожане» намерены выплатить за 22-летнего 75 млн евро отступных.

Главный тренер «шейхов» Хосеп Гвардиола считает, что Оярсабаль может стать заменой Лерою Сане, которого этим летом сватают в мюнхенскую «Баварию».

Руководство «Ман Сити» готово не только отдать 75 млн евро, но и значительно увеличить заработную плату молодого испанца.

Стоит отметить, что контракт полузащитника с «Реал Сосьедадом» рассчитан на 2,5 года. В прошлом сезоне игрок провел 41 матч в форме королевского клуба. Он сумел отличиться 14 голами и 4 голевыми передачами. 0