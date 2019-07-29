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    «Ман Сити» готов купит Оярсабаля за 75 млн евро

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    По данным издание AS, «Манчестер Сити» может выкупить Микеля Оярсабаля, который на данный момент выступает за «Реал Сосьедад». «Горожане» намерены выплатить за 22-летнего 75 млн евро отступных.

    Микель Оярсабаль
    Микель Оярсабаль

    Главный тренер «шейхов» Хосеп Гвардиола считает, что Оярсабаль может стать заменой Лерою Сане, которого этим летом сватают в мюнхенскую «Баварию».

    Руководство «Ман Сити» готово не только отдать 75 млн евро, но и значительно увеличить заработную плату молодого испанца.

    Стоит отметить, что контракт полузащитника с «Реал Сосьедадом» рассчитан на 2,5 года. В прошлом сезоне игрок провел 41 матч в форме королевского клуба. Он сумел отличиться 14 голами и 4 голевыми передачами. 0

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