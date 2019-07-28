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    «Торпедо» потерпело первое поражение в первенстве ФНЛ

    «Нижний Новогород» — «Торпедо»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В рамках пятого тура первенства ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле одержал волевую победу над «Торпедо» — 2:1.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    На гол Андрея Ляха на 19-й минуте хозяева ответили точными ударами Игоря Портнягина (35) и Максима Палиенко (60).

    Это первая победа волжского клуба в сезоне, который с 4 очками занимает 15-е место в таблице ФНЛ.

    «Торпедо» потерпело первое поражение после трех побед и ничьей и идет шестым с 10 очками.

    В другом матче «Мордовия» дома не смогла обыграть «Чайку» — 0:0.

    «Мордовия» с 5 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Чайка» — на 13-м месте с 5 баллами. 0

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