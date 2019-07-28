«Бешикташ» может подписать защитника сборной России

Защитник сборнойблизок к тому, чтобы подписать контракт с, сообщает duhuliye.com.

Напомним, в прошлом сезоне 31-летний игрок выступал за другой клуб из Стамбула — «Фенербахче», однако покинул команду по истечении срока действия контракта. Сейчас Нойштедтер является свободным агентом.

Также в услугах россиянина заинтересован и «Истанбул», где вторую половину прошлого сезона провел другой защитник сборной России — Федор Кудряшов.

Нойштедтер в прошлом сезоне провел 31 матч и забил два гола за «Фенербахче», однако с февраля он лишь один раз вышел на поле. 0