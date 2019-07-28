ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовПервое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины
  • 08:52
    • «Лестер» собирается выручить максимальную сумму с продажи Магуайра в «МЮ»
  • 08:35
    • Бэйл прилетел в Китай, чтобы подписать контракт с «Цзянсу Сунин»
  • 00:50
    • Экс-форвард ЦСКА стал игроком катарского «Аль-Ахли»
  • 23:53
    • Зидан не посетил раздевалку «Реала» после разгрома от «Атлетико»
  • 18:36
    • «Тамбов» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Спартак»
    Все новости спорта

    «Лестер» собирается выручить максимальную сумму с продажи Магуайра в «МЮ»

    Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Лестер Сити Календарь АПЛ
    По данным Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать центрального защитника «Лестер Сити» Харри Магуайра. Клуб предложил за него 72 млн фунтов и согласен выплатить бонусы в случае выполнения некоторых условий.

    Харри Магуайр
    Харри Магуайр

    Отмечается, что если «МЮ» попадет в зону Лиги чемпионов или выиграет какой-нибудь трофей, то клуб выплатит определенную сумму в качестве бонусных средств.

    Несмотря на это руководство «Лестера» считает, что данный вариант не совсем приемлем в связи с результатами «красных дьяволов» последних лет, которые с момента ухода Алекса Фергюсона лишь три раза оказывались в Лиге чемпионов.

    Известно, что Айяватт Шриваддханапрабха, являющийся владельцем «лис», хочет, чтобы сумма с продажи Магуайра была выше, чем та, которую выручил в свое время «Саутгемптон» с трансфера Вирджила ван Дейка. Таким образом, «Лестер» готов расстаться с защитником не менее чем за 80 млн фунтов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?
  • 25/07/2019 в 18:55
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Локомотив»
  • 1.90
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли результативность «Зенита» на том же уровне?
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Скажется ли усталость на игре тульского «Арсенала»?
  • «Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Нижний Новгород» и «Торпедо» сыграют нерезультативно
  • «Нижний Новгород» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол На верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой ЕвропыМаурицио Сарри стал частью глобальной смены курса туринского клуба 26/07/2019 в 19:300
  • 09:14
    • «Милан» подпишет защитника «Фламенго»
  • 21:22
    • Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ
  • 17:19
    • Шюррле подал документы на российскую визу
    Фрагмент матча Футбол Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с пораженияРеакция СМИ на поражение тульского «Арсенала» от азербайджанского «Нефтчи» в отборе Лиги Европы 26/07/2019 в 12:000
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Спартак» очки в Тамбове?
  • 3.88
    •
  • 00:36
    • Игнатьев: Готов работать, а тренер будет принимать решение
  • 00:21
    • Бертенс вышла в финал турнира в Палермо
  • 00:08
    • Берг: Уже могу сказать, что РПЛ — сильная лига
    Вирджил ван Дейк Футбол Сезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?Должен ли защитник «Ливерпуля» выиграть награду лучшему игроку мира? 25/07/2019 в 20:080
  • 17:00
    • «Интер» обыграл ПСЖ в товарищеском поединке
  • 16:40
    • Божович прокомментировал поражение в матче с «Уфой»
  • 16:09
    • «Крылья» потерпели второе поражения кряду в РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие