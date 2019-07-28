«Лестер» собирается выручить максимальную сумму с продажи Магуайра в «МЮ»

По данным Daily Mail,продолжает попытки подписать центрального защитника. Клуб предложил за него 72 млн фунтов и согласен выплатить бонусы в случае выполнения некоторых условий.

Отмечается, что если «МЮ» попадет в зону Лиги чемпионов или выиграет какой-нибудь трофей, то клуб выплатит определенную сумму в качестве бонусных средств.

Несмотря на это руководство «Лестера» считает, что данный вариант не совсем приемлем в связи с результатами «красных дьяволов» последних лет, которые с момента ухода Алекса Фергюсона лишь три раза оказывались в Лиге чемпионов.

Известно, что Айяватт Шриваддханапрабха, являющийся владельцем «лис», хочет, чтобы сумма с продажи Магуайра была выше, чем та, которую выручил в свое время «Саутгемптон» с трансфера Вирджила ван Дейка. Таким образом, «Лестер» готов расстаться с защитником не менее чем за 80 млн фунтов. 0