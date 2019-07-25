«Зенит» заинтересован в Наингголане

Полузащитник «Интера»входит в сферу интересов, утверждает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что 31-летний бельгиец хотел бы вернуться в свой бывший клуб «Кальяри».

Препятствием к возвращению может стать зарплата Наингголана, который зарабатывает в миланском клубе 4,5 миллиона евро в год.

«Кальяри» готов платить 1,5 миллиона и рассчитывает, что сможет взять игрока в аренду, а остальную сумму будет выплачивать «Интер», что не устраивает «нерадзурри».

В минувшем сезоне Наингголан провел 36 матчей за «Интер», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. 0