«Зенит» заинтересован в Наингголане

Раджа Наингголан
globallookpress.com
Ранее сообщалось, что 31-летний бельгиец хотел бы вернуться в свой бывший клуб «Кальяри».
Препятствием к возвращению может стать зарплата Наингголана, который зарабатывает в миланском клубе 4,5 миллиона евро в год.
«Кальяри» готов платить 1,5 миллиона и рассчитывает, что сможет взять игрока в аренду, а остальную сумму будет выплачивать «Интер», что не устраивает «нерадзурри».
В минувшем сезоне Наингголан провел 36 матчей за «Интер», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. 0