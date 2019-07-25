«Шериф», АЕК и тблисское «Динамо» одержали победы в Лиге Европы

В составе тбилисской команды голами отметились Леван Куталия (41-я минута) и Арфанг Даффе (87).
Молдавский «Шериф» на выезде обыграл албанский «Партизани» (1:0). Единственный мяч в этой встрече на 24-й минуте забил камерунский нападающий «Шерифа» Робер Тамбе.
Кипрский АЕК разгромил на своем поле болгарский «Левски» со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Апостолос Янну (67), Рауль Руис (70) и Хектор Хевел (75).
Еще в одном матче квалификационного этапа латвийский «Вентспилс» на своем поле разгромил мальтийскую «Гзиру» со счетом 4:0.
Армянский «Пюник» обыграл чешский «Яблонец» (2:1). Дубль у победителей сделал Артур Миранян (6, 30). У гостей отличился Мартин Долежал (53).
Возглавляет армянский клуб российский специалист Александр Тарханов.
Ответные встречи состоятся 1 августа. 0