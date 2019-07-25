«Фиорентина» — «Бенфика»: счет матча 1:2, обзор голов

Футболисты «Бенфики»
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Команды обменялись голами в первом тайме. За португальцев забил Харис Сеферович. У «Фиорентины» отличился Душан Влахович. А победный гол за несколько секунд до финального свистка провел полузащитник «орлов» Кайо.
Отметим, что российский вратарь португальской команды Иван Злобин отыграл первый тайм.
«Бенфика» провела свой второй матч на МЧК, одержав вторую победу. Для «Фиорентины» встреча стала третьей на турнире, где она дважды проиграла и одну встречу выиграла.
Международный кубок чемпионов
«Фиорентина» (Италия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2 (1:1)
Голы: Сеферович, 9 (0:1). Влахович, 29 (1:1). Кайо, 90+3 (1:2)«Фиорентина»: Терраччано (Дронговски, 46), Кристофоро (Дабо, 80), Венути (Лакти, 80), Миленкович (Эйсерик, 68), Раньери, Терзич (Бираги, 46), Сапонара (Симеоне, 68), Бенасси (Баэс, 80), Кастровилли (Христов, 68), Влахович (Журковски, 68), Соттиль (Кьеза, 46)«Бенфика»: Злобин (Свилар, 46), Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Нуну Тавареш, Пиззи (Таарабт, 74), Габриэл (Жоау Филипе, 81), Флорентину (Фейса, 74), Сеферович, Рафа Силва (Кайо, 81), Рауль де Томас (Чикинью, 80)Предупреждения: Рубен Диаш, 39. Рафа Силва, 48. Раньери, 50. Габриэл, 57. Бираги, 67