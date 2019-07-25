«Фиорентина» — «Бенфика»: счет матча 1:2, обзор голов

уступилав матче Международного кубка чемпионов со счетом 1:2. Матч прошел в городе Гаррисон (штат Нью-Джерси, США).

Команды обменялись голами в первом тайме. За португальцев забил Харис Сеферович. У «Фиорентины» отличился Душан Влахович. А победный гол за несколько секунд до финального свистка провел полузащитник «орлов» Кайо.

Отметим, что российский вратарь португальской команды Иван Злобин отыграл первый тайм.

«Бенфика» провела свой второй матч на МЧК, одержав вторую победу. Для «Фиорентины» встреча стала третьей на турнире, где она дважды проиграла и одну встречу выиграла.