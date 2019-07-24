Махмудов рад встрече с командой Комбарова и Семшова

Капитан и полузащитник «Нефтчи»высказал мнение о матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тульским

«Нас ждет очень серьезная игра и непростой соперник. Мы хорошо подготовились к матчу и, надеюсь, вернемся домой с хорошим результатом.

Думаю, уровень наших легионеров не сильно отличается от уровня иностранных футболистов "Арсенала". Наши не хуже, чем в Туле или во второй восьмерке клубов чемпионата России.

В топ-клубах, конечно, легионеры сильнее, чем у нас. Но в целом наши в сравнении с российскими не самые плохие.

При встрече с Комбаровым обязательно поговорим, мы провели в одной команде два года. Плюс есть хорошие отношения и с другими футболистами из Тулы, и с тренерами — Игорем Семшовым и Валерием Климовым.

Связь не поддерживали, будет приятно увидеться и сыграть против старых друзей», — цитирует Махмудова «Спорт-Экспресс».

Матч «Арсенал» — «Нефтчи» состоится в Туле в четверг, 25 июля. Начало игры — 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю — 1 августа в Баку. 0