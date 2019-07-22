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    «Реал» предложил ПСЖ 90 миллионов евро и Бейла за Неймара

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    Мадридский «Реал» предложил ПСЖ 90 миллионов евро и полузащитника Гарета Бейла за нападающего Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

    Неймар
    Неймар

    Как отмечается, бразильский форвард заинтересован в том, чтобы уйти из парижского клуба. В материале говорится, что предпочтительным вариантом для Неймара является возвращение в «Барселону», однако «Королевский клуб» получил информацию, что приобретение футболиста возможно.

    Ранее главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан сообщил, что Бейл в ближайшее время покинет клуб.

    Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро, заключив соглашение с парижанами до лета 2022 года. В минувшем сезоне бразильский нападающий в 28 матчах забил 23 гола. 0

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