«Реал» предложил ПСЖ 90 миллионов евро и Бейла за Неймара

Мадридскийпредложил90 миллионов евро и полузащитниказа нападающего, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечается, бразильский форвард заинтересован в том, чтобы уйти из парижского клуба. В материале говорится, что предпочтительным вариантом для Неймара является возвращение в «Барселону», однако «Королевский клуб» получил информацию, что приобретение футболиста возможно.

Ранее главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан сообщил, что Бейл в ближайшее время покинет клуб.

Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро, заключив соглашение с парижанами до лета 2022 года. В минувшем сезоне бразильский нападающий в 28 матчах забил 23 гола. 0