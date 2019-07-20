Испания и Португалия вышли в полуфинал юношеского чемпионата Европы

одержала победу над(2:1) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы (U19).

Счет в матче на 36-й минуте открыли итальянцы — отличился Давиде Мерола. На 60-й минуте полузащитник сборной Италии Лоренцо Гавьоли сравнял счет, срезав мяч в свои ворот.

Победный гол на 68-й минуте провел капитан испанцев Абель Руис, реализовавший пенальти.

Отметим, что на 83-й минуте итальянцы остались в меньшинстве после удаления Йенома Удоги.

Испанцы набрали семь очков, заняли второе место в группе А и не пустили Италию, которая с 3 очками осталась третьей, в плей-офф. В полуфинале Испанцы сыграют с Францией.

В другом матче группы А сборная Португалии обыграла команду Армении со счетом 4:0.

На 34-й минуте счет открыл Витор Феррейра, реализовав пенальти, а на 50-й минуте отличился Жоау Мариу. Еще два мяча забил Тьягу Говейя, порозив ворота соперника на 67-й и 88-й минутах.

Португальцы вышли в полуфинал с первого места в группе, набрав 7 очков. Армения с 0 очков замкнула таблицу. 0