Точилин: У «Сочи» есть высокая цель — первое место

Главный тренер «Сочи»рассказал о задачах команды на сезон.

«Понятно, что существует много задач. Для дебютантов минимальная задача — это сохранить прописку.

Максимальная — не подумайте, что мы пренебрежительно к другим командам относимся — но есть высокая цель, это первое место. Поэтому будем бороться, что по итогам сезона мы будем иметь, узнаем весной.

Думаю, по первой игре изменения заметны. Пришла достаточно большая группа новых футболистов, известных, с хорошим уровнем.

Соответственно, та игра, которую мы показали в матче со "Спартаком", наверное, уже отличалась от той, что была в межсезонье», — цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, что в выездном матче 1-го тура «Сочи» в компенсированное арбитром время проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.

Позже стало известно, что главный арбитр этой встречи Владимир Москалев ошибочно засчитал гол красно-белых, допустил ряд ошибок, за что был отстранен от работы.

Во втором туре РПЛ «Сочи» 21 июля на своем поле примет «Зенит». 0