Берг: Хочу выйти с «Краснодаром» в групповой этап Лиги чемпионов

Нападающийпрокомментировал свой переход в российский клуб и поделился своими целями на текущий сезон.

«Об интересе "Краснодара" я узнал две недели назад. Первая реакция была такова: это отличный клуб хорошие игроки, большие амбиции. И, конечно же, я слышал многое о "Краснодаре" от шведских футболистов — о тренировочной инфраструктуре, о стадионе, о клубе в целом. Так что мои чувства были исключительно положительными.

"Краснодар" регулярно выступает в еврокубках и об этом знают многие футболисты. Клуб хорошо известен в Европе. Я думаю, в ближайшие годы он сделает еще большой шаг вперед. И надеюсь, что смогу стать его частью, сумею помочь команде добиться еще более весомых и значительных достижений.

Для меня важно прийти в клуб с большими амбициями. Мы хотим пройти в групповой этап Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше. И это стало главной причиной перейти в этот клуб. Я готов доказать, что по-прежнему могу играть на высоком уровне и помогать команде своим опытом», — цитирует Берга пресс-служба краснодарского клуба.

Напомним, что 32-летний швед подписал контракт с «быками» на один год. 0