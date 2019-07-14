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    РФС запретил Мусаеву и Игнашевичу руководить командами

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    Российский футбольный союз предупредил «Краснодар», «Рубин», «Торпедо» и остальные клубы РПЛ и ФНЛ о том, что руководить командами должны тренеры, имеющие лицензию Pro.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    Если клубы будут игнорировать это правило, тренеры будут штрафоваться. Соответствующее письмо было направлено в РПЛ, ФНЛ и клубы, сообщает Sport24.

    Решение предупредить клубы о необходимости соблюдения тренерской конвенции УЕФА было принято на заседании бюро исполкома РФС.

    Вопрос встал после того, как УЕФА запретил старшему тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву находиться в технической зоне во время матчей Лиги чемпионов.

    По словам представителя РФС, если УЕФА заподозрит систематическое руководство российскими командами со стороны тренеров без лицензии Pro, то национальная федерация может лишиться возможности обучать тренеров высшей категории и лицензировать клубы.

    «Бюро постановило, что тренеры должны исполнять свои обязанности согласно имеющейся лицензии.

    Пока что в списке указали только четыре клуба: "Краснодар" с Мусаевым, "Торпедо" с Сергеем Игнашевичем, "Ротор" с Павлом Могилевским и "Енисей" с Александром Алексеевым.

    Предупрежден был и "Рубин", где к списку четырех тренеров может присоединиться Роман Шаронов», — рассказал источник в РФС.

    РФС будет отслеживать несколько принципиальных правил. Фактически специалист без лицензии Pro не может демонстративно руководить командой из технической зоны.

    На официальных сайтах клубов и в СМИ эти специалисты не могут указываться в качестве главных тренеров. Кроме того, давать предматчевую и послематчевую пресс-конференции обязан именно тренер с лицензией Pro.

    На данный момент официально главным тренером «Краснодара» назначен Олег Фоменко, «Торпедо» — Николай Савичев, «Ротора» — Игорь Меньщиков.

    В «Енисее» данная должность сейчас отсутствует, а руководство тренировочным процессом осуществляет начальник команды Алексеев.

    Шаронов в «Рубине» назначен исполняющим обязанности главного тренера. 0

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