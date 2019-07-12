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    Черышев подписал контракт с «Валенсией»

    Трансферы Футбол Испании Валенсия Вильярреал
    «Валенсия» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника сборной России Дениса Черышева из «Вильярреала».

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 2022 года. В соглашении прописана сумма отступных, которая составляет 80 миллионов евро.

    Финансовые условия сделки не разглашаются, но по информации СМИ, переход обошелся «летучим мышам» в пять миллионов евро.

    В минувшем сезоне россиянин выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провел за «оранжевых» 41 матч, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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