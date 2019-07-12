Черышев подписал контракт с «Валенсией»

Денис Черышев
globallookpress.com
Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 2022 года. В соглашении прописана сумма отступных, которая составляет 80 миллионов евро.
Финансовые условия сделки не разглашаются, но по информации СМИ, переход обошелся «летучим мышам» в пять миллионов евро.
В минувшем сезоне россиянин выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провел за «оранжевых» 41 матч, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Comunicado oficial I @Cheryshev— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 12 July 2019
🔗 https://t.co/96widLnevI#NewEra 🦇 #OneFamilyVCF pic.twitter.com/jx4cZe0LWG