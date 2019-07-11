Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентиныпризнан лучшим международным футболистом года по версии ESPN.

В минувшем сезоне 32-летний футболист стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, забив 36 мячей в 34 матчах. Кроме того, аргентинец отдал 13 результативных передач, разделив с полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией первое-второе места.

В сезоне 2018/19 Месси стал десятикратным чемпионом Испании. Форвард также выиграл «Золотую бутсу», набрав 72 очка.

На завершившемся Кубке Америки-2019 Месси в составе сборной Аргентины занял третье место.

Также в числе претендентов на награду были Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Вирджил ван Дейк. 0