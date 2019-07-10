Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки

Леандро Паредес
globallookpress.com
В нее вошли пять представителей сборной Бразилии, ставшей чемпионом.
Полностью символическая сборная Кубка Америки-2019 выглядит следующим образом:
Алисон (Бразилия), Мигель Трауко (Перу), Тиагу Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Дани Алвес (Бразилия), Артуро Видаль (Чили), Леандро Паредес (Аргентина), Артур (Бразилия), Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу) и Хамес Родригес (Колумбия).
Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL— Copa América (@CopaAmerica) 9 июля 2019 г.
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Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe