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    • Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки
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    Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Аргентины Сборная Бразилии Сборная Перу Календарь Кубка Америки-2019
    Организаторы Кубка Америки представили символическую сборную турнира.

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес

    В нее вошли пять представителей сборной Бразилии, ставшей чемпионом.

    Полностью символическая сборная Кубка Америки-2019 выглядит следующим образом:

    Алисон (Бразилия), Мигель Трауко (Перу), Тиагу Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Дани Алвес (Бразилия), Артуро Видаль (Чили), Леандро Паредес (Аргентина), Артур (Бразилия), Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу) и Хамес Родригес (Колумбия).

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