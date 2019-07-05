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    СМИ: «Зенит» перехватил Сутормина у «Рубина»

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    25-летний полузащитник Алексей Сутормин до конца недели станет футболистом «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Алексей Сутормин
    Алексей Сутормин

    Питерскому клубу удалось заинтересовать и убедить «Рубин» уступить права на игрока.

    Ранее «Зенит» не договорился по трансферу с «Оренбургом», и казанцы осуществили сделку. Сейчас же чемпионам России удалось убедить все стороны.

    Сутормин окажется в Петербурге по одному из двух вариантов: либо аренда с правом выкупа, либо полноценное приобретение прав сразу — на тех же условиях, на которых хавбек перешел в «Рубин». Возможно, в Казань перейдет полузащитник «Зенита» Роберт Мак.

    В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за «Оренбург», забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. 0

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