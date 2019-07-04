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    «Локомотив» выкупил контракт Крыховяка у ПСЖ

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    Полузащитник Гжегож Крыховяк подписал полноценный контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт московского клуба.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    В сезоне-2018/19 29-летний поляк выступал за «железнодорожников» на правах аренды. «Зелено-красные» выкупили трансфер хавбека у ПСЖ.

    «Это был достаточно успешный сезон — здорово, что я прошел его вместе с "Локо". Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!» — цитирует Крыховяка пресс-служба «Локомотива».

    В минувшем сезоне Крыховяк провел 39 матчей за московскую команду, в которых забил три мяча. 0

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