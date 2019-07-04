«Локомотив» выкупил контракт Крыховяка у ПСЖ

Полузащитникподписал полноценный контракт с сообщает официальный сайт московского клуба.

В сезоне-2018/19 29-летний поляк выступал за «железнодорожников» на правах аренды. «Зелено-красные» выкупили трансфер хавбека у ПСЖ.

«Это был достаточно успешный сезон — здорово, что я прошел его вместе с "Локо". Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!» — цитирует Крыховяка пресс-служба «Локомотива».

В минувшем сезоне Крыховяк провел 39 матчей за московскую команду, в которых забил три мяча. 0